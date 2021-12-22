Уайт назвал имя следующей соперницы Намаюнас
В UFC начали переговоры по бою Стерлинг – Ян
В промоушене считают боя Алджамейна и Петра самыми ожидаемыми
19:49
Стерлинг - Уайт / Фото: Инстаграм
Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции рассказал, что в промоушене начали разработку поединка чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга (20-3) и Петра Яна (15-2).
«Ян и Стерлинг подерутся во второй раз. Я сам с нетерпением жду этого боя. На этой неделе мы проведем встречу с матчмейкерами и будем планировать бои на следующий год.
Бой Яна со Стерлингом входит в список этих боев. Следующий год обещает быть крайне интересным».
Напомним, ранее Ян начал готовиться к поединку со Стерлингом.
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