«Этот маленький засранец охренеть какой жесткий». Комментарий Ортеги после поражения Волкановски
В UFC начали работать над боем Родригеса и Ортеги
О поединке вскоре могут объявить официально
09:35
Яир Родригес, Брайан Ортега
В UFC начали работать над организацией поединка топовых полулегковесов Яира Родригеса (13-3) и Брайана Ортеги (15-2).
Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани.
Отметим, что возможная дата проведения боя пока неизвестна.
Ортега из последних трех боев выиграл всего один, победив «Корейского Зомби» и проиграв Максу Холловэю и Алексу Волкановски.
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