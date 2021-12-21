Льюис: «Нганну может поцеловать меня в зад, ведет себя как кретин 24 часа в сутки»
В UFC не делают большой проблемы с того, что Нганну может покинуть промоушен»
В организации дают камерунцу право выбора
10:38
Дэйна Уайт, Френсис Нганну
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможный уход чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну из организации.
«Ксли Фрэнсис захочет работать с нами, то будем рады видеть его среди нас. Если он не хочет находиться среди нас, то нет проблем. Все хорошо. Если честно, я сейчас не думаю о его контракте. Если он выиграет следующий бой, то у него еще будет время поработать с нами. Вероятно, у него будут еще один поединок».
Напомним,Нганну 22-го января в Анахайме проведет бой против Сирила Гане.
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