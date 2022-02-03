Нганну высказался по поводу возможного завершения карьеры в UFC
«В UFC не хотят, чтобы это был я». Нганну не верит, что сможет выйти на бой с Джонсом
Лидер тяжелого дивизиона не нужен американскому промоушену
11:58
Фрэнсис Нганну и Джон Джонс / Фото - sportskeedaЧемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну (17-3) с уверенностью заявил, что боссы лиги не предоставят ему возможность провести поединок против экс-лидера полутяжелой весовой категории Джона Джонса (26-1).
Цитирует Нганну sportskeeda.com.
«В данный момент мне очень сложно о чем-то с ними договориться. Даже перед боем со Стипе Миочичем они дали обещание, что победитель нашего поединка сразится с Джоном Джонсом. Но после моей победы в нашем бою никто больше не говорил об этом поединке. Кажется, они не хотят, чтобы это был я, ведь я не подписал контракт».
Напомним, что Нганну отказался подписывать новый контракт с UFC, но после его победы над Сирилом Гане в главном бою турнира UFC 270 действующий контракт был автоматически продлен на год, до начала 2023 года.
Комментарии 0