Нганну: «Я думаю, что Нэйт Диас просто психопат»
В UFC определились, когда состоится бой Диаса и Порье
Но Нэйт пока не хочет подписывать контракт
09:59
Нэйт Диас и Дастин Порье / Фото: MMA Fighting
В UFC сейчас пытаются организовать бой Нэйта Диаса (20-13) против Дастина Порье
(28-7) в марте. Об этом сообщил в Twitter журналист Крис Тэйлор.
«UFC пытается заставить Нэйта Диаса подраться в марте при условии продления контракта. Как я понимаю, Дастин Порье по-прежнему является единственным запланированным соперником».
Отметим, что Диас не хочет подписывать контракт с UFC.
Напомним, ранее сообщалось, что в UFC отказались от проведения боя Диас – Порье в начале года.
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