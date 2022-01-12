В UFC определились, когда состоится бой Диаса и Порье

Но Нэйт пока не хочет подписывать контракт

Нэйт Диас и Дастин Порье / Фото: MMA Fighting

В UFC сейчас пытаются организовать бой Нэйта Диаса (20-13) против Дастина Порье (28-7) в марте. Об этом сообщил в Twitter журналист Крис Тэйлор.



«UFC пытается заставить Нэйта Диаса подраться в марте при условии продления контракта. Как я понимаю, Дастин Порье по-прежнему является единственным запланированным соперником».

Отметим, что Диас не хочет подписывать контракт с UFC.

Напомним, ранее сообщалось, что в UFC отказались от проведения боя Диас – Порье в начале года.