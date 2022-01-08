Амосов тренируется с одним из самых зрелищных бойцов UFC
В UFC решили свести Дос Аньоса и Физиева
Бой состоится 19 февраля
08 января 17:38
Фото: MMA Junkie - USA Today
19 февраля на турнире серии UFC Fight Night состоится бой бывшего чемпиона в легком весе Рафаэля Дос Аньоса (30-13) против идущего на серии из пяти победы кряду Рафаэля Физиева (10-1), сообщает ESPN.
Ранее Дос Антос рассчитывал заполучить реванш против Тони Фергюсона. Физиев же тем временем тренируется вместе с украинским чемпионом Bellator Ярославом Амосовым.
В последнем бою Физиев победил Брэда Ридделла, Дос Аньос – Пола Фелдера.
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