Ванзант призналась, что не хотела жить после поражения Остович

Пейдж Ванзант / Фото: UFC

Боец Bare Knuckle FC Пейдж Ванзант в YouTube рассказала о своем поражении Рэйчел Остович.



Я говорила мужу, что не хочу больше жить и что это больше не для меня. Очень обидно, ведь тогда мне было очень сложно».