Ванзант призналась, что не хотела жить после поражения Остович

Еженедельник «Мировой бокс»
21 августа 10:10
Боец Bare Knuckle FC Пейдж Ванзант в YouTube рассказала о своем поражении Рэйчел Остович.
«Я шокирована. Я и правда шокирована, если не сказать больше. Все ожидают, что я проиграю. Все этого ждут. Наверно, у многих какое-то особое отношение ко мне, особенно в Интернете. Какое-то сумасшествие, когда люди могут так ненавидеть одного человека. Я этого не понимаю. Сама я никогда не говорю плохо о своих соперниках. Я никогда не говорю об их характере, даже если есть что сказать. Никогда не знаешь, через что каждый из нас проходит.
Я говорила мужу, что не хочу больше жить и что это больше не для меня. Очень обидно, ведь тогда мне было очень сложно».
Напомним, ранее в Bare Knuckle FC заявили, что Ванзант может завершить карьеру в кулачных боях.
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