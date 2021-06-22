«Я еще не сказал последнего слова». Вайдман вернулся к тренировкам после ужасающей травмы
Вайдман: «Если я все-таки считаю себя лучшим в мире, тогда я просто обязан вернуться»
Бывший чемпион UFC – о возобновлении карьеры
20:38
Крис Вайдман / Фото - mmajunkie.usatoday.comЭкс-чемпион UFC в среднем дивизионе, американский боец Крис Вайдман (15-6), продолжающий восстановление после тяжелейшего перелома ноги в поединке против соотечественника Юрайи Холла (17-9) на турнире UFC 261, заявил, что уверен в своем возвращении в октагон.
Цитирует Вайдмана bjpenn.com.
«Да, впереди еще большой путь, на котором меня будут поджидать и неудачи, но я готов. Меня ничто не остановит, я просто продолжу идти вперед. Так или иначе, но я уже вернулся в зал. Все будет зависеть от того, что мне скажут врачи, и как я буду себя ощущать. Если я не смогу делать то, что делал, тогда я не буду драться. Но если я все-таки считаю себя лучшим в мире, тогда я просто обязан закончить все дела с ногой и вернуться».
Напомним, что Вайдман боялся, что из-за травмы ему придется завершить карьеру.
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