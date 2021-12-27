Вайдман: «Если я все-таки считаю себя лучшим в мире, тогда я просто обязан вернуться»
Вайдман: «Наследие Вудли однозначно запятнано»
Тайрон дважды проиграл Джейку Полу
16:54
Фото: Sportskeeda
Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман высказался о двух поражениях Тайрона Вудли (0-2, 0 КО) от блогера Джейка Пола (5-0, 4 КО). Слова Вайдмана приводит Sportskeeda:
«Вудли придется жить с этим. Теперь его сравнивают с Беном Аскреном. Он больше не получит подобного шанса.
Я даже не знаю, с кем Вудли нужно провести бой, чтобы его снова считали интересным соперником. Это необходимо ему для возвращения. Его наследие однозначно запятнано».
Напомним, во втором поединке Пол брутально нокаутировал Вудли.
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