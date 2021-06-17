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«Весь Дагестан с Хасбуллой». Хабиб предостерег Сехудо от боя с карликом
Нурмагомедов поддержал своего соотечественника
10:48
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram прокомментировал вызов экс-чемпиона в двух дивизионах Генри Сехудо в сторону дагестанского блогера Хасбуллы.
«Будь осторожен, чемпион! Весь Дагестан с Хасбуллой».
Напомним, ранее стало известно, что Хабиб является отличным геймером.
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