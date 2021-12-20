Свонсон уверенно разобрался с Кроном Грейси
Ветеран UFC может сменить дивизион
38-летний американец назвал имя желаемого соперника
12:59
Каб Свонсон / Фото - allaccessmma.comИзвестный американский боец полулегкого дивизиона UFC Каб Свонсон (28-12) заявил, что готов сменить весовую категорию.
Цитирует Свонсона MMA Junkie.
«Я уже обсуждал со своей командой вариант перехода в легчайший дивизион. Просто ради того, чтобы сменить обстановку и все начать сначала. Я уверен, что смогу это сделать. Последнюю сгонку я практически не заметил. Я стал меньше. Мне кажется, что я уже начал терять мышечную массу и смогу сделать такой вес».
«Как только перейду в легчайший вес. То наверное, подрался бы там с Юрайей Файбером. Мы должны определить настоящего короля Калифорнии».
Напомним, на турнире UFC Fight Night 199 38-летний Свонсон победил Даррена Элкинса техническим нокаутом в 1-м раунде.
А тем временем экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов намерен заманить топового американца Дастина Порье (28-7) в свой промоушен Eagle FC.
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