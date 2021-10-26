Веттори: «Коста мог уложиться в вес и с травмой руки»

Итальянец – о проваленной весогонке бывшего соперника

Марвин Веттори / фото - UFC

Итальянский экс-претендент на титул среднего веса Марвин Веттори (18-4-1) высказался о проваленной весогонке его бывшего оппонента Пауло Косты (13-2), которого он победил на UFC Fight Night 196.

На пресс-конференции после ивента Коста заявил, что у него возникли проблемы с избытком веса перед боем из-за травмы бицепса. В комментарии порталу BJpenn Веттори высмеял соперника и заявил, что не верит в историю с травмой.

«Ч*рт возьми, разве ты был не в состоянии бегать с надрывом бицепса!? Что это за оправдание? В этом нет никакого смысла. Конечно же, я не верю ему! С надрывом бицепса вы можете делать практически все. Эта травма никак не влияет на сгонку веса. Он мог что-нибудь сказать про удары руками, но не про весосгонку».

Напомним, Коста также заявил, что не собирается менять весовую категорию.