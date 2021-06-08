Стал известен файткард турнира UFC 263: Адесанья – Веттори
Веттори: «После поединка с Адесаньей я всем докажу, что я лучший средневес современности»
Топовый итальянский средневес UFC – о предстоящем реванше с чемпионом промоушена
15:13
Марвин Веттори / Фото - fightnews.infoТретий номер рейтинга среднего дивизиона UFC Марвин Веттори (17-4-1) поделился ожиданиями относительно предстоящего реванша с действующим чемпионом промоушена Исраэлем Адесаньей (20-1), заявив, что по-прежнему считает себя триумфатором в их первом бою.
Цитирует Веттори Sports Yahoo.
«Я уже неоднократно пересматривал наш первый бой, и по-прежнему считаю себя победителем. Я был агрессором в том бою, и постоянно прессинговал его. Я считаю, что там было ошибочное судейство и теперь я мотивирован как никогда, чтобы расставить все точки в нашем противостоянии. После этого поединка я всем докажу, что я лучший средневес современности».
Напомним, в апреле 2018 года Веттори проиграл Адесанье раздельным решением судей.
Теперь бойцы выйдут в октагон 12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в главном событии турнира UFC 263.
Полный кард турнира UFC 263.
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