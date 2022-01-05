Веттори: «Я должен надрать задницу Джейка Пола ради мира ММА»
Веттори в очередной раз бросил вызов Джейку Полу
Итальянский средневес пообещал нокаутировать своего визави
21:33
Джейк Пол и Марвин Веттори / Фото - sportskeedaТоповый итальянский средневес UFC Марвин Веттори (18-4-1, ММА) вновь вызвал на поединок известного американского видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО, Бокс).
Цитирует Веттори mmajunkie.usatoday.com.
«Эй, Фейк Пол, давай устроим спарринг. Я сделаю любую ставку, какую ты захочешь. Ты говорит, что подерешься с кем угодно и в любое время, но ты не выстоишь больше шести раундов. Я тебе это обещаю. Поступи, как мужчина. Я хочу проверить, действительно ли ты умеешь боксировать».
Напомним, накануне Пол во второй раз победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли, а затем обратился к президенту самого престижного ММА-промоушена в мире Дэйне Уайту: «Я опозорил весь твой промоушен».
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