Веттори в очередной раз бросил вызов Джейку Полу

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18:30 Краматорск - СК Сокол 1:3 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Хьюстон Рокетс 133:113 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Мемфис Гриззлис 104:118 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 106:115 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик 102:98 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз 104:115 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 103:89 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит 115:108 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс 136:131 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 104:122 Окончен
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02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз 5:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:7 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс 6:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс 1:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
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02:00 Торонто Рэпторс - Сан-Антонио Сперс 129:104 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 104:94 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Финикс Санс 110:123 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 122:114 Окончен
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13:30 Болонья - Интер -:- Запланирован
15:30 Специя - Верона -:- Запланирован
15:30 Лацио - Эмполи -:- Запланирован
17:30 Аталанта - Торино -:- Запланирован
19:30 Милан - Рома -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Наполи -:- Запланирован
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18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:30 Питтсбург Пингвинс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс -:- Запланирован

Веттори в очередной раз бросил вызов Джейку Полу

Итальянский средневес пообещал нокаутировать своего визави
MMA
21:33
Веттори в очередной раз бросил вызов Джейку Полу
Джейк Пол и Марвин Веттори / Фото - sportskeeda
Топовый итальянский средневес UFC Марвин Веттори (18-4-1, ММА) вновь вызвал на поединок известного американского видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО, Бокс).

Цитирует Веттори mmajunkie.usatoday.com.

«Эй, Фейк Пол, давай устроим спарринг. Я сделаю любую ставку, какую ты захочешь. Ты говорит, что подерешься с кем угодно и в любое время, но ты не выстоишь больше шести раундов. Я тебе это обещаю. Поступи, как мужчина. Я хочу проверить, действительно ли ты умеешь боксировать».


Напомним, накануне Пол во второй раз победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли, а затем обратился к президенту самого престижного ММА-промоушена в мире Дэйне Уайту«Я опозорил весь твой промоушен».
Владимир Кириченко
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