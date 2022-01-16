Видео нокаута, которым россиянин с «украинской» фамилией вырубил однофамильца двух президентов США

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У Борщева получился яркий дебют в американском промоушене
17:03
Буш vs Борщев / Фото: UFC.com
В Лас-Вегасе (США) на турнире UFC on ESPN 32 российский легковес Вячеслав Борщев
(6-1) нокаутировал в первом раунде американца Дакоту Буша (8-4).
Напомним, ранее в главном событии турнира Келвин Каттар выиграл единогласным решением судей у грузина Гигы Чикадзе.
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