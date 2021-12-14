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Висенте Люке бросил вызов на бой Чимаеву. Теперь ответка за шведом
Бразильский полусредневес намерен подраться в главном бою ивента UFC
14 декабря 10:41
Висенте Люке / Фото - TwitterТоповый бразильский легковес UFC Висенте Люке (21-7-1) вызвал на поединок восходящую звезду промоушена Хамзата Чимаева (10-0), с котором готов выйти в октагон 2022 году.
Цитирует Люке MMA Junkie.
«Мне кажется, что это был бы захватывающий и интересный поединок. Хамзат — просто зверюга, который постоянно идет вперед и постоянно пытается прикончить своего соперника. Его стиль очень похож на мой, и поэтому у нас бы получилось увлекательное противостояние. Если ему это интересно, то пусть скажет об этом UFC, и они сделают это! Но я настаиваю, чтобы это был бой на пять раундов в главном событии вечера».
Напомним, что Чимаев свой последний бой проводил в октябре этого года, в котором удушающим приемом в первом раунде выиграл у Джинглианга Ли. А Люке в августе в стартовом раунде таким же самым приемом деклассировал Майкла Кьезу.
Накануне Люке бросил вызов Леону Эдвардсу.
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