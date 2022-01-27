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Вместо Усика ушел к Хабибу. Тайрон Спонг vs Сергей Харитонов. Онлайн трансляция

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MMA
16:23
Вместо Усика ушел к Хабибу. Тайрон Спонг vs Сергей Харитонов. Онлайн трансляция

30 января на турнире EFC 44 легендарный кикбоксер и успешный боксер Тайрон Спонг (2-0 в MMA) проведет поединок против россиянина Сергей Харитонова (31-8).

Отметим, что Спонг должен был стать первым соперником украинца Александра Усика в супертяжелом весе, но попался на допинге и был дисквалифицирован.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:00.
Карен Агабекян
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