Спонг готов помочь Нганну побить Фьюри
Вместо Усика ушел к Хабибу. Тайрон Спонг vs Сергей Харитонов. Онлайн трансляция
Все главные события боя на XSPORT.ua
16:23
30 января на турнире EFC 44 легендарный кикбоксер и успешный боксер Тайрон Спонг (2-0 в MMA) проведет поединок против россиянина Сергей Харитонова (31-8).
Отметим, что Спонг должен был стать первым соперником украинца Александра Усика в супертяжелом весе, но попался на допинге и был дисквалифицирован.Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:00.
Комментарии 0