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Во Франции нашли убитым бойца MMA
По предварительной причине, боец покончил с собой
17:56
Пьер Люде
Во французском городе Марсель в собственной квартире нашли тело 22-летнего бойца ММА Пьера Люде (6-1), сообщает Bloody Elbow.
По информации источников, кроме карьеры MMA-бойца, Люде также служил в спецназе полиции.
На текущий момент основной версией гибели является самоубийство.
Профессиональная карьера француза началась в 2017 году, а последний бой он провел в 2019 году.
Напомним, ранее из-за поножовщины погиб бывший боец UFC и Bellator Майкель Фалькао.