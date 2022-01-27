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Во Франции нашли убитым бойца MMA

По предварительной причине, боец покончил с собой
MMA
17:56
Во Франции нашли убитым бойца MMA
Пьер Люде

Во французском городе Марсель в собственной квартире нашли тело 22-летнего бойца ММА Пьера Люде (6-1), сообщает Bloody Elbow.

По информации источников, кроме карьеры MMA-бойца, Люде также служил в спецназе полиции.

На текущий момент основной версией гибели является самоубийство.

Профессиональная карьера француза началась в 2017 году, а последний бой он провел в 2019 году.

Напомним, ранее из-за поножовщины погиб бывший боец UFC и Bellator Майкель Фалькао.

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