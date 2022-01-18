Чикадзе: «Не думаю, что у Волкановски чемпионский уровень. Я его нокаутирую»
Волкановски не желает выходить в октагон с Сехудо
Чемпион UFC не намерен тратить время на пустые разговоры
14:17
Алекс Волкановски / Фото - nocautenarede.com.brЧемпион UFC в полулегком дивизионе Александр Волкановски (23-1) на подкасте The MMA Hour заявил, что никогда не рассматривал всерьез возможный бой против экс-обладателя титулов в двух дивизионах Генри Сехудо (16-2).
«Смотрите, в UFC никогда не называли его имя. Его никогда не упоминали в разговорах со мной, Сехудо никогда и близко не был вариантом. Так как я могу всерьез это воспринимать, если в UFC не относятся к этому серьезно?».
«Мне нравится Генри Сехудо, он обладает отличными навыками. Он многого добился в других весовых категориях. Но он ушел, так что в этом просто нет никакого смысла. У меня нет ничего против него. Сехудо – хороший парень, и я слышал несколько его интервью. У него есть навыки, разные планы на бой. Я должен уважать Генри, но нет смысла тратить слишком много энергии на него».
Напомним, что Сехудо бросил вызов Волкановски после срыва трилогии Александра с Максом Холловэем, однако в итоге австралиец бросился защищать свой титул в бою с «Корейским Зомби».
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