Чикадзе очень жестко прошелся по «Корейскому Зомби»
Волкановски о поражении Чикадзе: «Он превращается в мешок для битья»
Алекс рассказал, почему проиграл Гига
17:38
Алекс Волкановски / Фото: UFC
Действующий чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски (23-1) в эфире The MMA Hour высказался о причинах поражения говорливого грузина Гиги Чикадзе (14-3) в бою против американца Келвина Каттара (23-5).
«Думаю, что этим боем Гига открыл свои глаза. В бою против такого бойца нельзя полагаться только на удар ногой. Этот поединок показал, что если лишить его фирменного Гига-кика, то он превращается в мешок для битья. Вот поэтому важно драться против всесторонне развитых бойцов. Трезво оценивайте свой уровень, перед тем как заявлять о желании драться с чемпионом. С моим умением адаптироваться по ходу боч и с моим кардио и всеми остальными навыками, в бою со мной все закончилось бы очень плохо для Гиги».
Напомним, Чикадзе проиграл Каттару единогласным решением судей на UFC on ESPN 32.
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