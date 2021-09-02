Волкановски: «В бою с Ортегой, просто победы недостаточно»
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
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3 сентября 02:05
26 сентября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 266, в главном событии которого пройдут два чемпионских боя.
Чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (22-1) сразится с Брайаном Ортегой (15-1), а чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко (21-3) подереся с Лорен Мёрфи (15-4).
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 06:00.
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