«Этот маленький засранец охренеть какой жесткий». Комментарий Ортеги после поражения Волкановски
Волкановски ответил на вызов Сехудо: «Я раздавлю этого микроба»
Алекс также посмеялся над репутацией Генри
27 сентября 18:44
Александр Волкановски / Фото: MMA Junkie - USA Today
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски
(23-1) на пресс-конференции после турнира UFC 266 прокомментировал вызов со стороны завершившего карьеру бывшего чемпиона в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо.
«На хр*н Генри Сехудо. Он всем бросает вызовы, в том числе женщинам. Ты сам-то веришь в это дерьмо, которое льется из твоего рта? Я раздавлю этого микроба».
Напомним, ранее Сехудо заявил о готовности возобновить карьеру ради Волкановски.
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