Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом, Петр Ян проиграл решением Стерлингу в реванше
На VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле, штат Флорида, закончился турнир UFC 273, в главном бою которого чемпион полулегкого веса Александр Волкановски сразился с южнокорейцем Чон Чхан Соном более известного как «Корейский Зомби».
Результаты турнира UFC 273
Александр Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом в четвертом раунде
Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47)
Хамзат Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Маккензи Дерн победила Тишу Торрес раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)
Марк Мадсен победил Винса Пичела единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)
Йен Гэрри победил Дэриана Уикса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)
Энтони Эрнандес победил Джоша Фремда единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)
Ракель Пеннингтон победила Аспен Лэдд единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Майк Мэллот победил Микки Галла техническим нокаутом в первом раунде
Алексей Олейник победил Джареда Вандераа сабмишеном в первом раунде (скручивание шеи)
Пьера Родригес победила Кей Хансен единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Хулио Арсе победил Дэниела Сантоса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)
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