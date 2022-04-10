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Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом, Петр Ян проиграл решением Стерлингу в реванше

Результаты турнира UFC 273
MMA
14:00
Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом, Петр Ян проиграл решением Стерлингу в реванше
Фото: talksport.com

На VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле, штат Флорида, закончился турнир UFC 273, в главном бою которого чемпион полулегкого веса Александр Волкановски сразился с южнокорейцем Чон Чхан Соном более известного как «Корейский Зомби».

Результаты турнира UFC 273

Александр Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом в четвертом раунде

Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47)

Хамзат Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Маккензи Дерн победила Тишу Торрес раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)

Марк Мадсен победил Винса Пичела единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)

Йен Гэрри победил Дэриана Уикса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)

Энтони Эрнандес победил Джоша Фремда единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)

Ракель Пеннингтон победила Аспен Лэдд единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Майк Мэллот победил Микки Галла техническим нокаутом в первом раунде

Алексей Олейник победил Джареда Вандераа сабмишеном в первом раунде (скручивание шеи)

Пьера Родригес победила Кей Хансен единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Хулио Арсе победил Дэниела Сантоса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)

Рене Тер Велде
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Новости: MMA

Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом, Петр Ян проиграл решением Стерлингу в реванше
Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом, Петр Ян проиграл решением Стерлингу в реванше
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