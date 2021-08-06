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Волкановски: «В бою с Ортегой, просто победы недостаточно»
Чемпион UFC – о предстоящем поединке на турнире UFC 266
08:54
Алекс Волкановски / Фото - mmafightingДействующий чемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Алекс Волкановски (22-1) заявил, что намерен финишировать американца Брайана Ортеги (15-1) в предстоящем поединке.
Цитирует Волкановски mmajunkie.usatoday.com.
«Моя уверенность сейчас на очень высоком уровне. Я всегда был уверенным в себе бойцом, но сейчас мой настрой еще сильнее. В бою с Ортегой, просто победы недостаточно. Выиграть – это хорошо, люди всегда помнят победителей, но когда вы оставляете заявление своей победой, когда побеждаете своего оппонента уверенно и устраиваете шоу, то люди будут об этом говорить еще долго. Сейчас даже на тренировках все по-другому. Я пытаюсь закончить досрочно каждый свой спарринг. На этот раз я буду развлекаться в октагоне. Конечно, победа, это главное, но я хочу сделать что-то безумное, чтобы люди еще долго говорили обо мне. Я намерен оставить заявление своей победой. Так что мой настрой перед этим боем совершенно другой».
Бой станет главным событием турнира UFC 266, который пройдет 25 сентября.
Напомним, что изначально бойцы должны были встретиться 27 марта в рамках турнира UFC 260, однако поединок пришлось отменить, так как австралиец сдал положительный тест на коронавирус.
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