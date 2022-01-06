Волкановский и Холловэй договорились о третьем поединке

Бой состоится в марте на UFC 272

Холловэй - Волкановски / Фото: UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски (23-1) и бывший обладатель титула Макс Холловэй (23-6) договорились о третьем поединке.



Бой состоится 5 марта на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе.

Напомним, первый бой Волкановски и Холловэя прошел в декабре 2019 года, и в нем Алекс выиграл решением судей, отобрав у макса пояс.

Второй бой прошел 11 июля 2020 года и был очень равным, но победу раздельным решением отдали Волкановски.

Холловэй заслужил титульный бой, в ярком поединке победив Яира Родригеса.