Даже Макгрегор? Холловэй назвал имена потенциальных соперников
Волкановский и Холловэй договорились о третьем поединке
Бой состоится в марте на UFC 272
08:04
Холловэй - Волкановски / Фото: UFC
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски (23-1) и бывший обладатель титула Макс Холловэй (23-6) договорились о третьем поединке.
Бой состоится 5 марта на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе.
Напомним, первый бой Волкановски и Холловэя прошел в декабре 2019 года, и в нем Алекс выиграл решением судей, отобрав у макса пояс.
Второй бой прошел 11 июля 2020 года и был очень равным, но победу раздельным решением отдали Волкановски.
Холловэй заслужил титульный бой, в ярком поединке победив Яира Родригеса.
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