Волков заинтриговал относительно своего следующего поединка
Волков и Аспинэлл встретятся в главном событии турнира UFC Fight Night 204
Ивент состоится в Лондоне
09:21
Волков и Аспинэлл / Фото - allboxingИзвестный российский тяжеловес Александр Волков (34-9) и британец Том Аспинэлл (11-2) проведут поединок в главном событии турнира UFC Fight Night 204, который состоится 19 марта на 02 Arena в Лондоне. Об этом в Twitter сообщил известный инсайдер и журналист ESPN Бретт Окамото, ссылаясь на президента UFC Дэйну Уайта.
«По словам Дэйны Уайт, UFC возвращается в Лондон 19-го марта и главным событием станет бой в тяжелом весе. Англичанин Том Аспинэлл встретится с Александром Волковым».
Напомним, что Волков свой последний поединок провел в октябре 2021 года на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением судей победил поляка Марчина Тыбуру.
Что касается Аспинэлла, то последний бой британца состоялся в сентябре против молдаванина Сергея Спивака, которого он нокаутировал в 1-м раунде.
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