Это проблема. Волкову придется гонять вес перед боем с Нганну
Волков подписал новый контракт с UFC
Александр следующий бой проведет с новым гонораром
19:59
Александр Волков / Фото: usatoday.com
Тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) заявил, что незадолго до боя против Сирила Гана (8-0) подписал новый контракт с промоушеном.
«Это будет первый поединок по новому контракту. Сумма гонорара увеличена, конечно. Она немножко побольше, условия улучшили».
Напомним, бой Волкова и Гана состоится в ночь на 27 июня в Лас-Вегасе.
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