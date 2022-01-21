Волков и Аспинэлл встретятся в главном событии турнира UFC Fight Night 204
Волков сдал положительный тест на коронавирус
Следующий поединок россиянин планировал провести в марте
20:20
Александр Волков / фото - Getty Images
Рейтинговый российский тяжеловес UFC Александр Волков (34-9) в своем Instagram сообщил, что заболел коронавирусом.
«Когда день начался не с кофе. А я вообще-то планировал выпить кофе».
Александр Волков планировал провести следующий поединок в марте против британца Тома Аспинэлла (11-2).
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