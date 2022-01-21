Волков сдал положительный тест на коронавирус

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Тема дняКитай обещает жестко наказывать спортсменов за политические акции на Олимпиаде. Но прецедентов, похоже, не избежать
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Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис 1:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 0:2 Окончен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 123:110 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс 118:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс 134:122 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 102:111 Окончен
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс 117:104 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис 126:114 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс 102:98 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер 118:96 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 111:116 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 130:128 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс 131:133 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс 104:111 Окончен
Суперлига 21/22
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18:00 Кривбасс - Днепр 82:87 Окончен
19:00 Николаев - Харьковские Соколы 71:63 Окончен
Теннис (10 событий из 70) показать все
ATP 2022
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06:05 Себастьян Баэс - Стефанос Циципас 1:3 Окончен
07:00 Григор Димитров - Бенуа Пер 1:3 Окончен
08:30 Энди Маррей - Таро Даниэль 0:3 Окончен
08:55 Ришар Гаске - Botic Van De Zandschulp 0:1 Окончен
10:00 Ник Киргиос - Даниил Медведев 1:3 Окончен
WTA 2022
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02:00 Ализе Корне - Гарбин Мугуруса 2:0 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Ирина-Камелия Бегу 2:0 Окончен
04:05 Саманта Стосур - Анастасия Павлюченкова 0:2 Окончен
05:30 Магда Линетте - Дарья Касаткина 0:2 Окончен
13:25 Симона Халеп - Беатриз Хаддад Майа 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
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22:00 Лион - Сент-Этьен 1:0 1-й тайм
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
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22:00 Лион - Сент-Этьен 1:0 1-й тайм
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
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18:45 Белый Барс - Краматорск 0:7 Окончен
19:00 СК Сокол - Мариуполь 6:4 Окончен
НХЛ 21/22
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02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 4:5 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
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02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
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18:00 Химик - Прометей 62:92 Окончен
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь 65:76 Окончен
19:00 Будивельник - Киев-Баскет 90:82 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Запорожье 76:83 Окончен
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05:15 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
06:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov 1:3 Окончен
08:30 Александер Зверев - Раду Албот 3:0 Окончен
12:10 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
12:40 Адриан Маннарино - Аслан Карацев 3:1 Окончен
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03:30 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко 2:1 Окончен
03:50 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт 1:2 Окончен
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари 0:2 Окончен
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака 2:1 Окончен
10:35 Эшлей Барти - Камила Гиорги 2:0 Окончен
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14:30 Эвертон - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм -:- Запланирован
17:00 Лидс - Ньюкасл -:- Запланирован
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
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18:00 Брест - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ланс - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
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19:00 Интер - Венеция -:- Запланирован
21:45 Лацио - Аталанта -:- Запланирован
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02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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НБА 21/22
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
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10:00 Ига Святек - Дарья Касаткина -:- Запланирован
12:00 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован

Волков сдал положительный тест на коронавирус

Следующий поединок россиянин планировал провести в марте
MMA
20:20
Волков сдал положительный тест на коронавирус
Александр Волков / фото - Getty Images

Рейтинговый российский тяжеловес UFC Александр Волков (34-9) в своем Instagram сообщил, что заболел коронавирусом.

«Когда день начался не с кофе. А я вообще-то планировал выпить кофе».

Александр Волков планировал провести следующий поединок в марте против британца Тома Аспинэлла (11-2).

Рене Тер Велде
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