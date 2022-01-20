У Волкова просят UFC об реванше с Льюисом
Волков заинтриговал относительно своего следующего поединка
Российский тяжеловес UFC не выходил в октагон с октября минувшего года
13:27
Александр Волков / Фото - TwitterИзвестный российский тяжеловес UFC Александр Волков (34-9) на своем аккаунте в Instagram намекнул на то, что в ближайшее время анонсирует свой следующий бой.
«Не забывайте, что я не только лесоруб, семьянин и морж, я же еще и боец UFC. Скоро будут интересные новости».
Напомним, что Волков свой последний поединок провел в октябре 2021 года на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением судей победил поляка Марчина Тыбуру.
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