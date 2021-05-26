Вот что удерживает Макгрегора так долго с одной девушкой. Лобов назвал достоинство Ди Девлин
Бывший боец UFC Артем Лобов в интервью YouTube-каналу Ушатайка рассказал о достоинстве гражданской жены Конора Макгрегора (22-5) Ди Девлин.
«Ди все готовит хорошо. Огромное количество всего умеет делать. Конор нанимает диетолога, который ему все готовит. Так вот этот диетолог готовил, и Конору не нравилось, потому что Ди готовит намного вкуснее. И диетолог потом говорил, какие порции и чего готовить, а готовила именно Ди.
Для меня самое главное, как я проверяю, хорошо готовит человек или нет, – это если он может приготовить куриную грудку так, чтобы она была такая мягонькая, сочная. Потому что куриная грудка всегда становится сухая, ее очень сложно приготовить сочной и мягонькой. Вот Ди готовит грудку просто изумительно. И для меня это показатель кулинарного умения человека.
Ди что только не готовит. Я с Конором раньше жил у него дома, когда мы готовились. У меня тогда еще своего ребенка и девушки не было, поэтому я жил с ним. Я, Конор, Ди и собака Хьюго. Ди нас постоянно кормила, она очень изумительно готовит. Ей можно в ресторане "Мишлен" легко работать поваром».
Напомним, ранее у Макгрегора и Девлин родился третий ребенок.
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