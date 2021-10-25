Шлеменко не заинтересован в поединке с Минеевым
Вот это подарок. Шлеменко может вернуть себе титул Bellator в следующем году
Экс-чемпион организации, вероятно, поведет бой с победителем пары Мусаси – Вандерфорд
14:28
Александр Шлеменко / Фото - fighttimeБывший чемпион Bellator в среднем дивизионе Александр Шлеменко (60-13-1) может оспорить титул чемпиона организации в 2022 году. Об этом в интервью MMA Junkie сообщил президент американского промоушена Скотт Кокер.
«Александр Шлеменко уже был чемпионом нашей организации в 2014 году. Единственная причина, почему он не участвовал на нашем турнире в Москве, в том, что у него нет действующего контракта, а нового мы не заключили. Но мы бы с огромным удовольствием подписали его».
«Мы продолжаем вести переговоры с его менеджером, и надеемся, что все же сможем договориться. В начале 2022 года состоится титульный бой между Гегардом Мусаси и Остином Вандерфордом, и Шлеменко мог бы подраться с победителем этой пары за титул».
Напомним, свой последний поединок Шлеменко провел на турнире Eagle FC 42, в котором он единогласным решением судей выиграл у дагестанца Артура Гусейнова (26-10).
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