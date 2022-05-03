Хукер сменил дивизион. Новозеландец вернется в октагон на турнире UFC Fight Night в Лондоне
Вояж не удался. Хукер вернется в легкий дивизион
Новозеландский боец свой последний поединок провел на турнире UFC Fight Night в Лондоне
20:24
Дэн Хукер / Фото - boec.comНовозеландский боец UFC Дэн Хукер заявил о том, что снова будет выступать в легкой весовой категории, в которую он возвращается после неудачного вояжа в полусредний дивизион.
Цитирует Хукера MMA Junkie.
«Как показала практика, я бы не смог стать полноценным полулегковесом, даже если бы этого очень сильно хотел. Мне до среднего дивизиона ближе, чем до полулегкого. Слишком огромные жертвы мне приходилось приносить, чтобы оставаться бойцом полулегкого веса. Сейчас я в легком и полулегком весах могу занимать одни и те же рейтинговые позиции, так зачем мне чем-то жертвовать теперь».
Напомним, что Хукер свой последний бой проводил в марте этого года на турнире UFC Fight Night в Лондоне, где потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Арнольда Аллена.
Свой последний поединок в легком дивизионе Хукер провел в октябре 2021 года на турнире UFC 267. Тогда Дэн был досрочно остановлен Исламом Махачевым уже в первом раунде.
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