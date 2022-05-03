Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Байер - Айнтрахт 2:0 Окончен
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
19:40
Хоккей. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Фрелунда - Лександ

Вояж не удался. Хукер вернется в легкий дивизион

Новозеландский боец свой последний поединок провел на турнире UFC Fight Night в Лондоне
MMA
20:24
Вояж не удался. Хукер вернется в легкий дивизион
Дэн Хукер / Фото - boec.com
Новозеландский боец UFC Дэн Хукер заявил о том, что снова будет выступать в легкой весовой категории, в которую он возвращается после неудачного вояжа в полусредний дивизион.

Цитирует Хукера MMA Junkie.

«Как показала практика, я бы не смог стать полноценным полулегковесом, даже если бы этого очень сильно хотел. Мне до среднего дивизиона ближе, чем до полулегкого. Слишком огромные жертвы мне приходилось приносить, чтобы оставаться бойцом полулегкого веса. Сейчас я в легком и полулегком весах могу занимать одни и те же рейтинговые позиции, так зачем мне чем-то жертвовать теперь».


Напомним, что Хукер свой последний бой проводил в марте этого года на турнире UFC Fight Night в Лондоне, где потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Арнольда Аллена.

Свой последний поединок в легком дивизионе Хукер провел в октябре 2021 года на турнире UFC 267. Тогда Дэн был досрочно остановлен Исламом Махачевым уже в первом раунде. 

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Дэн Хукер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: MMA

Порье может встретиться с победителем поединка Чендлер – Фергюсон
Порье может встретиться с победителем поединка Чендлер – Фергюсон
17:38
Оливейра: «Я нокаутирую Гэтжи. У меня много преимуществ в бою с ним»
Оливейра: «Я нокаутирую Гэтжи. У меня много преимуществ в бою с ним»
16:23
Чимаєв викликав на бій Усмана та Адесанью
Чимаєв викликав на бій Усмана та Адесанью
02 мая 19:58
Кормье предложил подыскать Макгрегору «безопасного» соперника для реанимирования карьеры Конора
Кормье предложил подыскать Макгрегору «безопасного» соперника для реанимирования карьеры Конора
28 апреля 22:45
Нганну: «Сейчас ясно, что бой с Фьюри состоится»
Нганну: «Сейчас ясно, что бой с Фьюри состоится»
26 апреля 14:00
Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом, Петр Ян проиграл решением Стерлингу в реванше
Волкановски победил «Корейского Зомби» техническим нокаутом, Петр Ян проиграл решением Стерлингу в реванше
10 апреля 14:00
Ковингтон: «Я побью Макгрегора 10 раз из 10»
Ковингтон: «Я побью Макгрегора 10 раз из 10»
28 марта 09:30
Нэйт Диас попросил UFC отпустить его
Нэйт Диас попросил UFC отпустить его
27 марта 11:00
Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»
Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»
27 марта 09:30
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
20
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
22
Все новости