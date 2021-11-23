Антон Бланк: «После объединения мировых федераций правила будут из IMMAF»
Впервые в истории Украина поднялась на второе место в рейтинге лучших сборных в мире
На позицию повлиял успех на Кубке мира
10:40
Фото: IMMAF
Самая крупная и авторитетная организация в мире любительского MMA – IMMAF обновила рейтинг лучших мировых сборных.
Сборная Украины после успеха на Кубке мира поднялась на второе место и теперь уступает лишь России.
Третья позиция сейчас за командой Казахстана, а четвертым идет Бахрейн.
Напомним, ранее сборная Украины завершила в первым общекомандным местом Кубок мира по MMA.
Теперь в январе команду Украины ждет самый большой турнир за последний год – чемпионат мира, который состоится в ОАЭ.
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