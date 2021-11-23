Впервые в истории Украина поднялась на второе место в рейтинге лучших сборных в мире

На позицию повлиял успех на Кубке мира





Фото: IMMAF

Самая крупная и авторитетная организация в мире любительского MMA – IMMAF обновила рейтинг лучших мировых сборных.



Сборная Украины после успеха на Кубке мира поднялась на второе место и теперь уступает лишь России.

Третья позиция сейчас за командой Казахстана, а четвертым идет Бахрейн.

Напомним, ранее сборная Украины завершила в первым общекомандным местом Кубок мира по MMA.

Теперь в январе команду Украины ждет самый большой турнир за последний год – чемпионат мира, который состоится в ОАЭ.





