Титульный поединок Усман – Масвидаль может состояться в сентябре
Впервые за время коронавируса UFC проведет турнир со зрителями в США
В промоушене рады возможности снова зарабатывать на билетах
16 марта 12:18
Дэйна Уайт / Фото: KVII
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 261 пройдет со зрителями и вскоре начнется продажа билетов.
«Я год ждал, чтобы сказать вам, что мы вернулись. UFC 261 пройдет в Джексонвилле, штат Флорида, при полном зале болельщиков на VyStar Veterans Memorial Arena. Увлекательные бои смогут посмотреть 15 тыс. зрителей. Билеты поступят в продажу очень скоро и поэтому следите за информацией.
Дамы и господа, мы вернулись. Хочу сказать спасибо Джексонвиллю. Я вас люблю ребята. Скоро увидимся».
Напомним, ранее стало известно, что турнир UFC 261 возглавит поединок чемпиона полусреднего веса Камару Усмана и Хорхе Масвидаля.
В со-главном событии чемпионка наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко будет противостоять єкс-чемпионке минимального веса Джессике Андарде.
Также действующая чемпионка минимального веса Вейли Жанг сразится с бывшей владелицей пояса Роуз Намаюнас.