Все из-за Хабиба. Сехудо рассказал, почему Порье не хочет боя с Ковингтоном

Генри уверен, что Колби сильно схож с Нурмагомедовым в борьбе

Ковингтон - Порье / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что легковеса Дастина Порье (28-7) в бою с полусредневесом Колби Ковингтоном (16-3) пугает схожесть сопернка с Хабибом Нурмагомедовым.



«Порье не захочет иметь дело с Ковингтоном, поскольку этот чувак просто переезжает тебя. Колби не будет драться в стойке. Он будет держать твою ногу и измотает тебя. При всем уважении к Порье, за которого я болею в этом случае, но между Хабибом и Колби Ковингтоном мало различий, особенно, в плане контроля в партере и демонстрируемой выносливости. Поэтому, если Порье сможет оставаться на ногах, то будет способен побить Ковингтона. Мне неприятно это говорить, но Колби Ковингтон будет фаворитом как с Порье, так и с Хорхе Масвидалем».

Напомним, Порье сейчас нацелен на бой с Нэйтом Диасом, у которого нет такой борьбы как у Ковингтона.



