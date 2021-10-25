UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
Все кубики на месте. Петр Ян показал свою форму перед титульным боем
Россиянин чередует тренировки с отдыхом на пляже
19:49
Петр Ян / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) показал свою актуальную форму перед боем за временный титул.
«Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь!»
Напомним, что 31 октября в Абу-Даби Ян в ко-меиневенте UFC 267 сразится с Кори Сэндхагеном (14-3).
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