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Все результаты турнира UFC Fight Night 191

Брансон разобрался с Тиллом, Аспинэлл нокаутировал Спивака
MMA
08:04
Все результаты турнира UFC Fight Night 191
Фото: Getty Images

Все результат турнира UFC Fight Night 191.

Прелимы:

Марк-Андре Барио победил Дальчу Лунгиамбулу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Джулиан Эроса победил Чарльза Жордена удушающим приемом в третьем раунде (2:56);

Джек Шор победил Людвика Шолиняна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Молли МакКэн победила Джи Йон Ким единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Главный кард:

Пэдди Пимблетт победил Луиджи Вендрамини техническим нокаутом в первом раунде (4:25);

Халил Раунтри победил Модестаса Букаускаса техническим нокаутом во втором раунде (2:30);

Алекс Мороно победил Давида Заваду единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Том Аспинэлл победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде (2:30).

Главный бой вечера:

Дерек Брансон победил Даррена Тилла удушающим приемом в третьем раунде (2:13).

Бонусы:

Лучший бой вечера: Молли МакКэн vs Джи Йон Ким;

Лучшее выступление вечера – Пэдди Пимблетт и Том Аспинэлл.

Сергей Остапенко
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Теги

Людвик Шолинян Даррен Тилл Дерек Брансон Сергей Спивак

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