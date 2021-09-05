Все результаты турнира UFC Fight Night 191
Все результат турнира UFC Fight Night 191.
Прелимы:
Марк-Андре Барио победил Дальчу Лунгиамбулу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Джулиан Эроса победил Чарльза Жордена удушающим приемом в третьем раунде (2:56);
Джек Шор победил Людвика Шолиняна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Молли МакКэн победила Джи Йон Ким единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Главный кард:
Пэдди Пимблетт победил Луиджи Вендрамини техническим нокаутом в первом раунде (4:25);
Халил Раунтри победил Модестаса Букаускаса техническим нокаутом во втором раунде (2:30);
Алекс Мороно победил Давида Заваду единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Том Аспинэлл победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде (2:30).
Главный бой вечера:
Дерек Брансон победил Даррена Тилла удушающим приемом в третьем раунде (2:13).
Бонусы:
Лучший бой вечера: Молли МакКэн vs Джи Йон Ким;
Лучшее выступление вечера – Пэдди Пимблетт и Том Аспинэлл.
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