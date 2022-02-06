Все результаты турнира UFC Fight Night 200. Победы Стриклэнда и поражение Бондаря
Представляем результаты турнира UFC Fight Night 200, где шведский средневес Джек Херманссон сразился со Шоном Стриклэндом.
Средний вес, до 84 кг. Шон Стриклэнд победил раздельным решением судей Джека Херманссона;
Средний вес, до 84 кг. Ник Максимов победил раздельным решением судей Пунахили Сориано;
Полусредний вес, до 77 кг. Шавкат Рахмонов победил нокаутом в первом раунде Карлстона Харриса;
Полутяжелый вес, до 93 кг. Брэндан Аллен победил удушающим приемом во втором раунде Сэма Алви;
Средний вес, до 84 кг. Брайан Баттл победил единогласным решением судей Трейжана Гора;
Промежуточный вес, до 67,6 кг. Джулиан Эроса победил раздельным решением судей Стивена Питерсона;
Легчайший вес, до 61 кг. Джон Кастаньеда победил удушающим приемом в третьем раунде Майлса Джонса;
Полулегкий вес, до 66 кг. Хаким Даводу победил единогласным решением судей Майкла Тризано;
Средний вес, до 84 кг. Чиди Нджокуани победил нокаутом в первом раунде Марка-Андре Баррио;
Легчайший вес, до 61 кг. Алексис Дэвис победила единогласным решением судей Юлию Столяренко;
Полутяжелый вес, до 93 кг. Жаилтон Алмейда победил техническим нокаутом в первом раунде Данило Маркеса;
Полусредний вес, до 77 кг. Филип Роу победил Джейсона Уитта техническим нокаутом (удары руками), 2:15, раунд 2;
Наилегчайший вес, до 57 кг. Малкольм Гордон победил техническим нокаутом в первом раунде (травма руки) Дениса Бондаря.
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