Оливейра - о желании Порье драться с Диасом: «Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги»
Все-таки Порье? Оливейра назвал сроки своей защиты титула UFC
Бразилец с нетерпением ожидает анонса боя
08:18
Чарльз Оливейра / Фото - ringside24Чемпион UFC в легком дивизионе, бразилец Чарльз Оливейра (31-8) сообщил, что намерен провести защиту в конце 2021 года.
По словам Чарльза, он успеет выйти в октагон в декабре, однако он не уверен, что его следующим оппонент станет топовый американец Дастин Порье (28-6).
Цитирует Оливейру bjpenn.com.
«Я с нетерпением жду анонса боя, который состоится в декабре. Сейчас много говорят о Порье, но его, по всей видимости, интересуют другие вещи. Тренировки продолжаются, и я жду объявления места ивента. Кто бы ни стал моим соперником, пояс останется в Бразилии».
Напомним, Оливейра завоевал пояс в мае, нокаутировав во втором раунде экс-чемпиона Bellator, американца Майкла Чендлера (22-6).
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