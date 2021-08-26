Вудли: «Бой с Полом будет крупнейшим PPV-событием 2021 года»

Тайрон Вудли / Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли (19-7-1 в MMA) высказался о предстоящем поединке с видеоблогером Джейком Полом (3-0, 3 КО). Слова американца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



Говорю вам сейчас: это будет война. Я выйду туда не только за ММА. Я сделаю это за всех, кто когда-нибудь дрался за что-либо».