Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
Вудли: «Бой с Полом будет крупнейшим PPV-событием 2021 года»
Тайрон пообещал фанатам устроить войну
19:59
Тайрон Вудли / Фото: boxingscene.com
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли (19-7-1 в MMA) высказался о предстоящем поединке с видеоблогером Джейком Полом (3-0, 3 КО). Слова американца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Это будет крупнейшее PPV-событие 2021 года. Я говорил об этом уже давно, но тогда люди смеялись над этим. В этом году не было такого другого поединка ни в боксе, ни в ММА, о котором столько бы людей говорило.
Говорю вам сейчас: это будет война. Я выйду туда не только за ММА. Я сделаю это за всех, кто когда-нибудь дрался за что-либо».
Напомним, ранее Вудли и Пол провели открытую тренировку накануне боя.
Онлайн трансляция боя Джейк Пол – Тайрон Вудли.
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