Джейк Пол: «Сомневаюсь, что фанаты хотят увидеть еще один бой с Вудли»
Вудли в 2022 году намерен провести четыре поединка. Это будет не только бокс или ММА
Бывший чемпион UFC жаждет вернуться в октагон
07:58
Тайрон Вудли / Фото - mmamaniaЭкс-чемпион полусреднего дивизиона UFC американец Тайрон Вудли (0-1, Бокс) заявил, что в следующем году запланировал провести четыре поединка, отметив, что это будет не только бокс или ММА.
Цитирует Вудли bjpenn.com.
«Я единственный свободный агент в единоборствах. Никто другой не может похвастаться таким положением. Сегодня я могу сражаться здесь, а завтра в другом месте. Я могу драться в любом промоушене или в любом виде единоборств. В следующем году вы увидите мои поединки в разных промоушенах. Это будет четыре разных стиля боя. Могу точно сказать, что один из них будет по правилам ММА. Я планирую драться в ММА в июле. Это будет для меня по-настоящему особенный бой. Вероятно, он пройдет в Лас-Вегасе».
Напомним, что Вудли был уволен из UFC весной этого года, после четырех поражений подряд. В августе американец провел боксерский поединок против популярного видеоблогера Джейка Пола, которому проиграл раздельным решением судей.
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