Чендлер: «В случае поражения от Джейка Пола на карте окажется репутация Вудли»
Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
Бывший чемпион UFC – о предстоящем боксерском поединке с видеоблогером
09:39
Джейк Пол и Тайрон Вудли / Фото - mmafightingЭкс-чемпион полусреднего дивизиона Тайрон Вудли (19-7-1, ММА) с уверенностью заявил, что в предстоящем боксерском поединке он финиширует популярного видеоблогера Джейка Пола (3-0, 3 КО, Бокс).
Цитирует Вудли sportskeeda.com.
«Я его нокаутирую, вот и все. Нам даже не нужно знать, сколько раундов для этого понадобится. Мне плевать, насколько быстро все произойдет, потому что во время своего последнего спарринга в восьмом раунде я выбрасывал в ответ самые безумные комбинации с такой мощью, как и в первом раунде. Так что неважно, какой это будет раунд. Если вы хотите, чтобы я сказал, что одержу победу в первом раунде, поскольку это круто звучит, то окей – первый раунд, «Мистик Вудли». Но я буду терпеливым. Я не намерен никуда торопиться или спешить. Впрочем, на протяжении всего боя я буду пытаться нокаутировать его. Не будет ни одного момента, когда я не буду стараться это сделать».
Изначально планировалось, что бой состоится 28 августа, однако боссы Showtime решили оставить эту дату для поединка экс-чемпионов второго среднего веса Дэвида Бенавидеса и Хосе Ускатеги. Теперь поединок Вудли – Пол состоится 29 августа в Кливленде (США).
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