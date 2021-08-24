Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»

Тайрон Вудли / фото - Getty Images

Бывший чемпион полусреднего дивизиона UFC Тайрон Вудли уверен, что в грядущем боксерском поединке досрочно победит популярного видеоблогера Джейка Пола.

Вудли цитирует ресурс sportskeeda.com:

Если вы хотите, чтобы я сказал, что одержу победу в первом раунде, поскольку это круто звучит, то окей - первый раунд, «Мистик Вудли». Но я буду терпеливым. Я не намерен никуда торопиться или спешить. Впрочем, на протяжении всего боя я буду пытаться нокаутировать его. Не будет ни одного момента, когда я перестану пытаться это сделать».