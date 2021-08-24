Джейк Пол – о бое с Вудли: «Я уверен, что это будет очень короткая ночь для Тайрона»
Вудли: «Я нокаутирую Джейка Пола»
Экс-боец UFC уверен, что в грядущем боксерском поединке досрочно победит видеоблогера
12:55
Тайрон Вудли / фото - Getty Images
Бывший чемпион полусреднего дивизиона UFC Тайрон Вудли уверен, что в грядущем боксерском поединке досрочно победит популярного видеоблогера Джейка Пола.
Вудли цитирует ресурс sportskeeda.com:
«Я его нокаутирую, вот и все. Нам даже не нужно знать, сколько раундов для этого понадобится. Мне плевать, насколько быстро все произойдет, потому что во время своего последнего спарринга в восьмом раунде я выбрасывал в ответ самые безумные комбинации с такой мощью, как и в первом раунде. Так что неважно, какой это будет раунд.
Если вы хотите, чтобы я сказал, что одержу победу в первом раунде, поскольку это круто звучит, то окей - первый раунд, «Мистик Вудли». Но я буду терпеливым. Я не намерен никуда торопиться или спешить. Впрочем, на протяжении всего боя я буду пытаться нокаутировать его. Не будет ни одного момента, когда я перестану пытаться это сделать».
Майк Тайсон предсказывает победу Джейка Пола в поединке с Тайроном Вудли.
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