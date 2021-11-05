Взвешивание UFC 268: Ковингтон перевесил Усмана накануне поединка
В Нью-Йорке завершилась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира UFC 268, в рамках которого пройдет сразу два титульных реванша.
В мэйн-ивенте действующий чемпион полусреднего веса Камару Усман (19-1) проведет пятую защиту пояса против первого номера дивизиона Колби Ковингтона (16-2).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Основной кард:
Камару Усман (169) - Колби Ковингтон (169.4)
Роуз Намаюнас (115) - Чжан Вэйли (115)
Фрэнки Эдгар (135.6) - Марлон Вера (135)
Шейн Бургос (145.6) - Билли Куарантилло (145.4)
Майкл Чендлер (155.2) - Джастин Гэтжи (155.6)
Прелимы:
Андреас Михалидис (185) - Алекс Перейра (185.8)
Бобби Грин (155.2) - Эл Яквинта (155.8)
Крис Кертис (186) - Фил Хоус (185.4)
Эдмен Шахбазян (185.4) - Нассурдин Имавов (185.6)
Ранние прелимы:
Иэн Гарри (169.6) - Джордан Уильямс (170.6)
Крис Барнетт (263.8) - Джан Вилланте (260.6)
Джон Аллан (205) - Дастин Джейкоби (203.6)
Мельсик Багдасарян (145.4) - Бруно Соуза (148.4)
Оде Осборн (125.2) - Си Джей Вергара (127.4)
Висенте Люке (21-7-1), который страхует главный бой UFC 268, не смог уложиться в лимит полусреднего дивизиона, показав перевес в 2,4 фунта.
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