«Я бы хотел побить его». Петр Ян назвал желанного соперника в случае отказа Стерлинга от реванша

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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) заявил, что заинтересован в поединке с Ти Джеем Диллашоу (17-4), если действующий обладатель полноценного титула Алджамейн Стерлинг (20-3) продолжит избегать их реванша.

Что делать, если Стерлинг снова не выйдет на бой со мной? Это, наверно, больше вопрос к руководству. Честно, я побил его раз. Он бегает сейчас. Диллашоу болтает по поводу легитимности моего титула, а сам оказался пойманным читером. Я бы хотел побить его».