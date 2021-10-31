Сандхаген: «Петр Ян был лучше сегодня»
«Я бы хотел побить его». Петр Ян назвал желанного соперника в случае отказа Стерлинга от реванша
Россиянин завоевал временный титул в легчайшем весе, победив Кори Сандхагена на UFC 267
11:35
Фото: mmajunkie.usatoday.com
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) заявил, что заинтересован в поединке с Ти Джеем Диллашоу (17-4), если действующий обладатель полноценного титула Алджамейн Стерлинг (20-3) продолжит избегать их реванша.
«Очень много достойных ребят, достойных соперников. Я готов драться со всеми, с любым. Я же говорил, что не выбираю себе соперников. Когда мне предложили, я сказал: «Давайте любого, кого считаете достойным. Скидывайте контракт и поехали».
Что делать, если Стерлинг снова не выйдет на бой со мной? Это, наверно, больше вопрос к руководству. Честно, я побил его раз. Он бегает сейчас. Диллашоу болтает по поводу легитимности моего титула, а сам оказался пойманным читером. Я бы хотел побить его».
Петр Ян победил Кори Сандхагена (14-4) решением судей, завоевав временный титул в легчайшем весе.
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