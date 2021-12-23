«Я поднимаю в разы больше, чем все вы, тупые у*бища». Как Джейк Пол отреагировал на предложение перейти в UFC

Джейк Пол / фото - Getty Images

You Tube блогер Джейк Пол жестко ответил на предложение подписать контракт с UFC. В интервью каналу Impaulsive Пол сказал:

В отличие от них, я сам себе хозяин. Я владею своим контентом, владею своей платформой, всем владею. А у них по большому счёту нет них*я. Почему? Да потому что они – обычные работники. А я – босс. Я, бл*, генеральный директор. Чувствуете разницу? Я – директор, а они – рабочая сила. Вот так все просто. Так нах*я мне подписываться на это ваше де*ьмо?».