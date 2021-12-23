Кормье: «Джейк Пол избивает бойцов так сильно, что они смеются над собой»
«Я поднимаю в разы больше, чем все вы, тупые у*бища». Как Джейк Пол отреагировал на предложение перейти в UFC
You Tube блогер не видит смысла подписывать контракт с организацией
12:52
Джейк Пол / фото - Getty Images
You Tube блогер Джейк Пол жестко ответил на предложение подписать контракт с UFC. В интервью каналу Impaulsive Пол сказал:
«Бл*, да я зарабатываю больше, чем все эти бойцы из UFC вместе взятые. Даже с Конором. Вы все, бл*дь, зарабатываете для Дэйны Уайта, а также для WME и Endeavor. Вот на кого вы работаете. Я поднимаю в разы больше, чем все вы, тупые у*бища. Так нах*я мне идти в ваш UFC? Нах*я мне подписывать контракт и отдавать им самый жирный кусок, права на мои бои и все такое?
В отличие от них, я сам себе хозяин. Я владею своим контентом, владею своей платформой, всем владею. А у них по большому счёту нет них*я. Почему? Да потому что они – обычные работники. А я – босс. Я, бл*, генеральный директор. Чувствуете разницу? Я – директор, а они – рабочая сила. Вот так все просто. Так нах*я мне подписываться на это ваше де*ьмо?».
Напомним, боец UFC предложил Джейку Полу бой насмерть.
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