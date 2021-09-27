«Я принесу тебя в жертву перед полной ареной». Сехудо готов вернуться в UFC ради боя с Волкановски

Генри Сехудо / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо в своем Instagram в очередной раз заявил, что готов вернуться в UFC ради поединка с действующим чемпионом организации в полулегком дивизионе австралийцем Алексом Волкановски.

Карлик-переросток – это идеальный матч для меня. Сможет ли он справиться с моей скоростью и олимпийской родословной борьбы, а также многолетним опытом выступлений в двух видах спорта? Это единственный бой, который важен для меня. Ты говорил, что сомневаешься во мне, так пусть Дана Уайт выделит деньги на наш бой и позволит мне стать первым чемпионом в трех весовых категориях.

Я знаю, ты избегаешь поединка со мной, так как не хочешь проигрывать кому-то, кто значительно выше по классу. Могу сказать тебе только одно, что принесу тебя в жертву перед полной ареной».