«Я собираюсь выиграть титул в этой весовой». Пауло Коста не хочет переходить в полутяжелый вес

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 48
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 21
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Окончен
16:00 Брентфорд - Лестер 1:2 Окончен
18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ницца - Лион 3:2 Окончен
18:00 Монако - Монпелье 3:1 Окончен
21:45 Марсель - ПСЖ 0:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Байер 2:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Удинезе 1:1 Окончен
16:00 Верона - Лацио 4:1 Окончен
19:00 Рома - Наполи 0:0 Окончен
21:45 Интер - Ювентус 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Леванте 5:3 Окончен
17:15 Барселона - Реал 1:2 Окончен
22:00 Атлетико - Реал Сосьедад 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Нива Т 2:0 Окончен
15:30 Ужгород - Олимпик 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Подолье 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Рух - Минай 2:2 Окончен
17:00 Динамо - СК Днепр-1 2:0 Окончен
19:30 Заря - Колос 1:0 Окончен
Хоккей (14 событий из 23) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 4:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 1:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Баффало Сэйбрс 2:1 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Флорида Пантерс 2:4 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Торонто Мейпл Лифс 7:1 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Колорадо Эвеланш 3:4 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторс 6:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс 7:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Нью-Йорк Айлендерс 0:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Сан-Хосе Шаркс 4:3 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Краматорск - Мариуполь 3:7 Окончен
17:00 Рулав Одд - Донбасс 0:3 Окончен
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 101:95 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит 102:91 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Даллас Маверикс 95:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 97:82 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс 96:89 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Милуоки Бакс 111:121 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс 134:105 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис 114:120 Окончен
23:00 Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс 95:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - Днепр 82:71 Окончен
14:00 Химик - Прометей 64:92 Окончен
16:00 БК Одесса - БК Запорожье 68:67 Окончен
17:00 Николаев - Харьковские Соколы 71:82 Окончен
Теннис (1 событие из 31) показать все
WTA 2021 (Cluj Napoca 2, Romania, Qualifying)
Календарь Таблица
Пари-матч
13:45 Леся Цуренко - Андреа Амалия Роска 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Агробизнес -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Детройт Ред Уингс 3:6 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Айлендерс 0:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Хьюстон Рокетс - Бостон Селтикс 97:107 Окончен
02:00 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 104:110 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:115 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 107:119 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 121:118 Окончен
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа -:- Запланирован
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 19) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Днепр -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

«Я собираюсь выиграть титул в этой весовой». Пауло Коста не хочет переходить в полутяжелый вес

Бразилец испытывает проблемы с весогонкой
MMA
09:09
«Я собираюсь выиграть титул в этой весовой». Пауло Коста не хочет переходить в полутяжелый вес
Пауло Коста / фото - UFC

4-го октября, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился ивент UFC Fight Night 196, в главном бою которого итальянец Марвин Веттори (18-4-1) победил бразильца Пауло Косту (13-2) единогласным решением судей.

Перед боем Коста испытывал серьезные проблемы с весогонкой и бой состоялся только потому, что Веттори согласился подраться в рамках полутяжелого веса. Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после ивента заявил, что теперь Коста будет постоянно драться в полутяжелом весе, но бразилец ответил, что не планирует переходить в другую весовую.

«Я могу драться в полутяжелом весе, но могу и в среднем. Все же я думаю, что для меня лучше вернуться в средний дивизион. Я собираюсь выиграть титул в этой весовой категории, а после этого рассмотреть вариант выступлений в полутяжелом весе. Для меня нет проблем, чтобы драться в полутяжах, я могу это сделать в любое время, но если я еще могу вписаться в лимит среднего дивизиона, то почему бы не выступать в этой весовой категории?»

Напомним, Коста не согласен с поражением от Веттори.

Источник: FightNews Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Пауло Коста Марвин Веттори

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Не очень понимаю, почему судьи увидели такой результат». Коста не согласен с поражением от Веттори
«Не очень понимаю, почему судьи увидели такой результат». Коста не согласен с поражением от Веттори
MMA
24 октября 13:58
«Что бы я не сказал, это будет похоже на оправдания». Диего Коста – о поражении Веттори
«Что бы я не сказал, это будет похоже на оправдания». Диего Коста – о поражении Веттори
MMA
24 октября 10:50
Уайт: «Теперь Косте придется драться в полутяжелом весе»
Уайт: «Теперь Косте придется драться в полутяжелом весе»
MMA
24 октября 09:59
«Этот парень бьет чертовски тяжело». Первые слова Веттори после победы над Костой
«Этот парень бьет чертовски тяжело». Первые слова Веттори после победы над Костой
MMA
24 октября 09:41
Коста не смог вырубить Веттори, ничья Доусона и Гленна. Результаты турнира UFC Fight Night 196
Коста не смог вырубить Веттори, ничья Доусона и Гленна. Результаты турнира UFC Fight Night 196
MMA
24 октября 08:35
Веттори перетерпел все мощные плюхи и вырвал победу из рук Косты в главном бою UFC Fight Night 196
Веттори перетерпел все мощные плюхи и вырвал победу из рук Косты в главном бою UFC Fight Night 196
MMA
24 октября 08:15

Новости: MMA

«Я собираюсь выиграть титул в этой весовой». Пауло Коста не хочет переходить в полутяжелый вес
«Я собираюсь выиграть титул в этой весовой». Пауло Коста не хочет переходить в полутяжелый вес
09:09
Александр Емельяненко: «Пока Федор в форме, он будет всех нокаутировать и побеждать»
Александр Емельяненко: «Пока Федор в форме, он будет всех нокаутировать и побеждать»
08:59
Обнародован звездный файткард турнира UFC 267: Блахович – Тейшейра
Обнародован звездный файткард турнира UFC 267: Блахович – Тейшейра
07:17
Махачев ответил на предложение Хукера: «Тебе же хуже будет»
Махачев ответил на предложение Хукера: «Тебе же хуже будет»
24 октября 22:05
Федор Емельяненко: «Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня»
Федор Емельяненко: «Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня»
24 октября 20:30
Макгрегор: «Моя сила выросла более чем на 50 процентов»
Макгрегор: «Моя сила выросла более чем на 50 процентов»
24 октября 18:20
«Не очень понимаю, почему судьи увидели такой результат». Коста не согласен с поражением от Веттори
«Не очень понимаю, почему судьи увидели такой результат». Коста не согласен с поражением от Веттори
24 октября 13:58
«У меня остался еще один бой». Федор Емельяненко – о дальнейшей карьере в ММА
«У меня остался еще один бой». Федор Емельяненко – о дальнейшей карьере в ММА
24 октября 13:20
Дэйна Уайт рассказал, сколько боев по контракту осталось у Фергюсона
Дэйна Уайт рассказал, сколько боев по контракту осталось у Фергюсона
24 октября 11:49
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Все новости