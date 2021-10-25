«Я собираюсь выиграть титул в этой весовой». Пауло Коста не хочет переходить в полутяжелый вес

Бразилец испытывает проблемы с весогонкой

Пауло Коста / фото - UFC

4-го октября, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился ивент UFC Fight Night 196, в главном бою которого итальянец Марвин Веттори (18-4-1) победил бразильца Пауло Косту (13-2) единогласным решением судей.

Перед боем Коста испытывал серьезные проблемы с весогонкой и бой состоялся только потому, что Веттори согласился подраться в рамках полутяжелого веса. Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после ивента заявил, что теперь Коста будет постоянно драться в полутяжелом весе, но бразилец ответил, что не планирует переходить в другую весовую.

«Я могу драться в полутяжелом весе, но могу и в среднем. Все же я думаю, что для меня лучше вернуться в средний дивизион. Я собираюсь выиграть титул в этой весовой категории, а после этого рассмотреть вариант выступлений в полутяжелом весе. Для меня нет проблем, чтобы драться в полутяжах, я могу это сделать в любое время, но если я еще могу вписаться в лимит среднего дивизиона, то почему бы не выступать в этой весовой категории?»

Напомним, Коста не согласен с поражением от Веттори.