Стерлинг сообщил возможную дату реванша с Петром Яном
Ян и Стерлинг проведут реванш на турнире UFC 272
Ивент состоится в Лас-Вегасе
08:57
Стерлинг и Ян / Фото - eurosportЧемпион UFC в легчайшем дивизионе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) и обладатель «временного» титула в этой же весовой категории россиянин Петр Ян (15-2) достигли соглашения относительно их реванша.
Бойцы проведут поединок 5 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в со-главном событии турнира UFC 272. Об этом сообщает ESPN.
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В 4-м раунде россиянин нанес Стерлингу запрещенный удар коленом в голову.
На турнире UFC 267 Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
Ранее Ян начал готовиться к поединку со Стерлингом.
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