Самый Хитрый чемпион в истории. Стерлинг отказался от боя с Яном
Ян – президенту UFC: «Дэйна, как там ситуация с моим поясом?»
Петр намерен вернуть свой титул
18 мая 07:42
Петр Ян / Фото: Chris Unger/Zuffa LLC
Экс-чемпион UFC Петр Ян (15-2) на своей странице в Instagram показал видео с тренировки и обратился к президенту UFC Дэйне Уайту.
Отличное начало рабочей недели. Работа с отягощением – для скорости и мощности. Формулу силы все знаете? Стерлядь там напуган, пытается избежать нас! Дэйна, как там ситуация с моим поясом?
Напомним, Петр Ян лишился чемпионского пояса UFC из-за дисквалификации в поединке с Алджамейном Стерлингом (20-3) на турнире UFC 259. Отметим, что новоявленный чемпион не хочет проводить реванш с россиянином.
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